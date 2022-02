Oltre due milioni di euro per le scuole di Gragnano dai fondi Pnrr

Oltre 2 milioni di euro per le scuole di Gragnano dai fondi Pnrr – Verranno riconvertiti gli spazi della scuola materna di Gragnano Trebbiense che diventerà “Centro destinato a servizi integrativi per l’infanzia” grazie ad un prezioso contributo ministeriale pari a un milione e 50mila euro. La notizia è stata annunciata dal sindaco Patrizia Calza in occasione del Consiglio Comunale che ha provveduto ad approvare la variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al Dup – Documento Unico di programmazione 2022-2024.

L’importante finanziamento è stato ottenuto partecipando ad un Avviso Pubblico del marzo 2021. “L’intervento proposto è stato ammesso a finanziamento in via definitiva nell’ambito della Missione 4 del PNRR2 – spiega il sindaco – e dalla nota pervenuta e datata 27 gennaio si evince che con successiva comunicazione verrà inviato lo schema di convenzione e indicati i termini e le modalità di rendicontazione”.

L’intervento tuttavia non è l’unico che l’Amministrazione si presta ad affrontare. Nel 2022 è previsto infatti anche il completamento della viabilità e dell’area adiacente alla costruenda palestra per un importo di 242mila euro di cui la quota di 201mila euro è costituita dalle risorse per opere di investimento post Covid previste dalla Regione Emilia-Romagna. La variazione prevede inoltre una spesa di 15mila euro per l’allaccio della Palestra all’impianto di riscaldamento della esistente centrale a biomassa, nonché una spesa di 50mila euro finalizzata all’efficientamento energetico in forza di un altro contributo ministeriale.

Nell’occasione il sindaco Calza e l’assessore al Bilancio Alberto Frattola hanno evidenziato “l’impegno profuso nel tempo da amministratori e collaboratori e finalizzato sia al recupero di risorse extrabilancio che alla predisposizione di progetti che possano accedere ai Fondi Ministeriali e da ultimo a quelli previsti dal Pnrr”. A questo proposito si è fatto riferimento ad un progetto di messa in sicurezza e adeguamento sismico della scuola primaria che , proprio nella giornata di 16 febbraio, la Regione ha annunciato essere ammesso a finanziamento per un importo di 1 milione di euro. Il lavoro in corso inoltre è finalizzato, come illustrato dagli amministratori, a candidare la realizzazione di uno spazio mensa, la realizzazione di una ciclabile che colleghi il capoluogo a Campremoldo Sopra, l’ultima frazione non ancora nel circuito della mobilità sostenibile, nonché i lavori di rigenerazione e rifunzionalizzazione dell’alla destra del Municipio a fini educativi e sociali.

Infine si è ricordato che il Comune intende candidare un “poderoso lavoro di manutenzione straordinaria della strada comunale della Costa e di Campremoldo Sopra sul Bando di “Messa in Sicurezza di edifici e del territorio” di cui all’art. 1 comma 130 della Legge 145/2018″. Si tratta di “realizzare completamente la massicciata di strade disegnate in epoche in cui venivano percorse da carri trainate dai buoi e oggi percorse da mezzi pesanti e completamente inadeguate a sostenere il traffico degli attuali mezzi pesanti”. “Si tratta – spiegano gli amministratori – di un super lavoro che il Comune non intende tralasciare per sfruttare tutte le opportunità previste dai provvedimenti ministeriali in uscita, al fine di migliorare le infrastrutture del paese senza tuttavia gravare sulle casse comunali”.