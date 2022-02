Pagamento Tari, il Comune di Agazzano “Possibili errori nei modelli F24 inviati”

Il Comune di Agazzano – tramite la ditta incaricata ICA Spa – ha provveduto ad emettere la bollettazione TARI per I’anno 2021. Le note inviate ai contribuenti, sono state spedite via posta e sono in corso di recapito.

La ditta ICA informa che – causa un disguido tecnico in fase di stampa e fascicolazione – i modelli F/24 allegati alle comunicazioni spedite, possono essere errati: “Prima di pagare – viene spiegato – è necessario verificare la corrispondenza fra i dati riportati nelle singole comunicazioni e quelli (eventualmente errati) riportati sui modelli F/24 che le accompangano. La ditta ICA Spa provvedera comunque ad una nuova spedizione con le necessarie istruzioni. Nel dubbio s’invitano i contribuenti a pagare solo dopo il recapito della nuova comunicazione. Chi eventualmente dovesse avere già pagato in modo errato, potra rivolgersi al personale ICA dislocato presso il Comune di Agazzano (il martedi e il giovedi, dalle ore 9 alle 12:30), per la verifica della posizione”.