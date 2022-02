Palazzo ex Enel, le finestre si illuminano di blu e giallo “Solidarietà al popolo ucraino”

Una sequenza di finestre illuminate di blu e di giallo per esprimere “solidarietà al popolo ucraino”.

E’ l’iniziativa lanciata dalla serata del 24 febbraio, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, da XNL Piacenza Contemporanea, il palazzo di proprietà della Fondazione di Piacenza e Vigevano pensato per ospitare allestimenti ed attività di arte contemporanea.

La foto nell’articolo, che mostra l’edificio illuminato coi colori della bandiera dell’Ucraina, è stata pubblicata sul proprio profilo facebook dal presidente della Fondazione Roberto Reggi.

Ultimo weekend per visitare l’Anteprima Arte di XNL. E il palazzo si accende con i colori dell’Ucraina

Si apre venerdì 25 febbraio, l’ultimo fine settimana utile per visitare gratuitamente le gallerie di XNL, il centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica di via Santa Franca a Piacenza, che dal 10 febbraio ospita il progetto Anteprima finora visitato e apprezzato da oltre duemila visitatori.

Anteprima è una sorta di introduzione al Programma di Arte contemporanea dell’istituto, che inizierà la sua regolare programmazione a partire da settembre sotto la direzione artistica di Paola Nicolin. Fino a domenica sera alle ore 19 (sabato sera fino alle ore 22) si può accedere liberamente allo spazio e trovare, nella galleria al piano terra, l’opera-manifesto del Programma Arte: The pure necessity di David Claerbout, una videoinstallazione di 50 minuti versione d’artista del classico Disney Il libro della giungla.

Salendo al primo piano, si accede al progetto come un limone lunare / che non riposa mai di Francesco Simeti, un’anticipazione della mostra-atelier personale che l’artista presenterà a settembre e che comprende le due grandi opere Rubble, 2007 e Curtain, 2017, un’indagine più che mai attuale sul tema della guerra.

A questo proposito, dal momento in cui si è aperta la crisi in Ucraina, le finestre del centro XNL si sono accese di blu e di giallo. «Un piccolo segno per esprimere solidarietà al popolo ucraino in questo momento così drammatico», riferisce il presidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi.

Fino a domenica 27 febbraio XNL è aperta tutti i giorni con orario continuato, dalle ore 11 alle 19 e il sabato sera è prevista l’apertura straordinaria fino alle ore 22. Tutti i partecipanti dai 12 anni in su dovranno presentare la Certificazione verde Covid-19 “Super Green Pass” e indossare la mascherina. Per informazioni: www.xnlpiacenza.it .