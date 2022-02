Pallavolo Serie B2, San Giorgio vince il derby contro Vap (3-0)

Pallavolo San Giorgio supera per 3-0 LTP VAP UYBA nella sfida di Serie B2 giocata sabato 26 febbraio

Le ospiti non sono incisive in attacco e vengono spesso murate dalla difesa delle padrone di casa. Anche in ricezione la VAP fatica davanti alla fase offensiva di San Giorgio. Primo e terzo set dominati da San Giorgio, mentre nel secondo parziale la VAP è riuscita a tenere la partita aperta grazia a una buona prestazione offensiva.