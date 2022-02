Pari e patta tra Piacenza Pallanuoto 2018 e Sporting Lodi (10-10)

Finisce in parità (10-10) la gara di Serie B – Girone 1 tra Piacenza Pallanuoto 2018 e Sporting Lodi.

Il match, teoricamente casalingo per i piacentini, si è disputato nella piscina avversaria, in quanto l’impianto del Piacenza non dispone dei requisiti necessari. Il risultato di parità descrive una gara equilibrata, fisica ma sostanzialmente corretta. I piacentini operano bene nella situazione di uomo in meno e discretamente con uomo in più; franano invece sulla difesa a M dei lodigiani. Piacenza Pallanuoto 2018 nella prima parte della gara si dimostra organizzata e incisiva e dopo metà primo tempo conduce 3-0. A questo punto qualche decisione discutibile dell’arbitro porta all’espulsione definitiva nel secondo tempo di Spadafora, a cui si aggiungono altri errori per entrambe le squadre. Per i piacentini risaltano Merlo, a cui gli eventi della gara costringono un cambio ruolo, autore di quattro reti di cui una nel terzo tempo confezionata da consumato campione e Zanolli che dà ordine e continuità al gioco e segna il gol del pareggio a 28 secondi dal termine.

Serie B girone 1

Piacenza Pallanuoto 2018 – Sporting Lodi 10-10 (3-2, 3-2, 1-2, 3-4)

Piacenza Pallanuoto 2018: Bernardi, Branca, Nani, Giacobbe, Frodà (1), Lamoure, Merlo (4), Spadafora, Lombella, Molnar (2), Zanolli (1), Puglisi (2) Bosi. All.: Di Gianni

Sporting Lodi: Pellegrini, Carpanzano A. (1), Maiolino (2), Carpanzano S. (1), Marchi, Corti (1), Rossi, Galbignani (3), Vigotti, Borsatti (2), Andena, Roveda, Lanthaler. All.: Miscioscia

Arbitro: Scarselli