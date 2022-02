Partito Democratico, Francesco Colombi nuovo segretario del circolo di Cortemaggiore

Nota stampa Partito Democratico – Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro, Villanova

Domenica 6 febbraio si è svolto a Cortemaggiore il congresso del circolo locale del Partito Democratico per un doppio appuntamento: l’elezione del nuovo segretario provinciale e l’elezione del nuovo segretario locale. Dopo la presentazione dei due candidati provinciali Paola Gazzolo e Carlo Berra, ci sono stati molti interventi dai cittadini per portare il punto di vista su quelli che dovrebbero essere i temi che il centrosinistra dovrebbe riportare al centro della sua politica: i giovani, il lavoro e la lotta alle disuguaglianze sociali, la scuola degli studenti e degli insegnanti, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Inoltre è stato chiesto di non lasciare da soli i piccoli circoli locali come il nostro, ma di fare rete e collaborare con il supporto del provinciale.

Questo cambio di passo che tutti si augurano, sembra che a Cortemaggiore stia iniziando a prendere forma con nuove forze giovani: il nuovo segretario locale eletto all’unanimità è Francesco Colombi e nel nuovo direttivo ci saranno anche Ilaria Maffini e Irene Fittavolini. “Il mio avvicinamento a questo percorso è iniziato circa due anni fa quando insieme ad altri ragazzi abbiamo rifondato i Giovani Democratici di Piacenza. Ho accettato questa nuova sfida perché voglio continuare il mio impegno portando forze nuove e la voglia di innovamento. Inoltre, ho accettato perché sono consapevole che nel direttivo ci saranno persone di esperienza di cui ho imparato a fidarmi e conoscere. Ora viene il difficile. Spero che lo spirito di collaborazione trovato insieme ai due candidati durante il congresso non sia abbandonato. I piccoli circoli locali possono dare tanto”.