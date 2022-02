Pd, Malchiodi nuova segretaria cittadina. Berra verso la segreteria provinciale

Congresso provinciale del Partito Democratico, Renza Malchiodi nuova segretaria cittadina e Carlo Berra verso la segreteria provinciale, che verrà ratificata nell’assemblea del prossimo 17 febbraio. E’ l’esito dell’assise del circolo più grande della provincia, quello del capoluogo, che si è tenuta domenica 13 febbraio alla Camera del Lavoro. Presenti la parlamentare Paola De Micheli e la consigliera regionale Katia Tarasconi.

A confrontarsi ancora una volta i due contendenti alla segreteria provinciale, Paola Gazzolo e Carlo Berra, mentre per la carica cittadina a sfidare Renza Malchiodi è stato Gianni Cravedi. Una discussione che inevitabilmente ha risetito dei clamorosi sviluppi giudiziari con l’arresto di tre sindaci nei giorni scorsi e della rottura politica avvenuta all’interno dello schieramento di centrosinistra, con la fine dell’esperienza unitaria di Alternativa per Piacenza, in vista delle comunali della primavera prossima. Per la carica di segretario cittadino Malchiodi (che sostiene Berra a livello provinciale) ha prevalso su Cravedi (a fianco di Gazzolo) per 104 voti a 88. Quanto al livello provinciale, il vantaggio di Berra sulla Gazzolo si è consolidato con 317 voti a 237. Ecco quello che hanno detto i due candidati.

“Non ci sono mai stati passaggi che hanno violato le norme di democrazia di questo partito – ha detto Carlo Berra – relativamente al percorso di Alternativa per Piacenza. Non voglio entrare nel merito di App, del dibattito che si è sviluppato, perchè oggi siamo in una fase nuova. Abbiamo deciso di separare i percorsi. Su Stefano Cugini non mi esprimo, secondo me ha fatto una scelta sbagliata, perché è sempre triste quando si abbandona un percorso. Bisogna partire dalla realtà, e rispetto a questa si assumono orientamenti e decisioni. Ora siamo immersi in una realtà di cambiamenti epocali. Chi ha avuto l’intuizione di costruire questo partito ha fatto un piccolo capolavoro: mettere insieme i riformisti storici che hanno fondato questa Repubblica. Il riformismo laico del Pci e del partito socialista e il cattolicesimo democratico. Se oggi siamo ancora in grado di confrontarci e di discutere è un dato, ma non sono sufficienti valori e programmi, serve anche un pensiero unificante, che dia una unica motivazione a chi proviene da percorsi diversi. Ora un pensiero unificante non c’è stato. Io credo che il pensiero unificante è uno solo, l’ideologia che dovrebbe affermarsi è quella della democrazia. Noi siamo la forza della democrazia, che va rinnovata. Dobbiamo lavorarci a tutti i livelli. Si parla di partiti, perché senza partiti non c’è democrazia”. “Mi ha proposto questa candidatura un gruppo di donne – ha aggiunto – per me è stata una cosa nuova. Sono persone che meritano e dovranno essere valorizzare. C’è chi dice che non abbia una tenuta gagliarda e giovanile, ma non sono neanche moribondo. La mia intensità di lavoro non verrà meno, la mia non è una candidatura da traghettatore, ma da segretario a tutti gli effetti se sarò eletto”.

Paola Gazzolo ha puntato sulla necessità di rilancio del partito: “Da portare avanti perchè siamo l’unico partito che porta avanti meccanismi autenticamente democratici, è un partito di cui il Paese ha bisogno”. E sulle indagini giudiziarie ha detto: “Sono garantista e per la legalità, ma sono vicina a chi sta subendo dei provvedimenti sproporzionati rispetto alle accuse”.

“Abbiamo lasciato che nella città – ha fatto notare – si sviluppasse un vuoto politico, lasciando spazio a personalismi e ciò non fa bene al nostro territorio e alla qualità democratica anche del nostro partito. Oltre alle grandi questioni che abbiamo sempre affrontato – reiterata sfiducia verso i partiti, crisi della democrazia rappresentativa – ora dobbiamo affrontare il post pandemia, che ha acuito disuguaglianze sociali, ci ha isolato e reso consapevoli dell’importanza della sanità, ci ha fatto però riscoprire il valore della socialità, necessità di una rigenerazione del nostro sistema di sviluppo. Il Pd vuole ripartire e rilanciarsi perchè meno iscritti significa meno iniziativa politica, più personalismi”. E sulla coalizione: “In App non siamo andati con una forte visione identitaria del nostro partito, ma con singoli esponenti che hanno espresso la propria”.