Per il Fiorenzuola match delicato sul campo della Pergolettese

Scontro diretto importante in chiave salvezza per il Fiorenzuola, che domenica chiude il tour de force di cinque partite nel giro di due settimane sul campo della Pergolettese (ore 17.35, fischio d’inizio posticipato di cinque minuti come deciso dalla Figc per manifestare solidarietà all’Ucraina).

Il punto prezioso ottenuto mercoledì sera contro l’Albinoleffe ha permesso alla squadra di Tabbiani di riprendere il cammino dopo la serie di tre sconfitte consecutive: un pareggio importante anche per muovere la classifica, con i rossoneri che mettono ora nel mirino proprio la Pergolettese, reduce dal ko con la Pro Sesto e sopra di un solo punto nel contesto di una graduatoria che nella parte bassa rimane molto corta. “Quella con l’Albinoleffe – le parole del tecnico rossonero – è stata una buona gara, c’è stata la reazione dopo le ultime sconfitte e abbiamo ottenuto un punto in un campo difficile che ci deve dare morale. Siamo una squadra giovane, che può avere alti e bassi, ora ci attende un’altra gara importante e bella da giocare. nella quale dovremo dare tutto”.

“Non sarà una gara semplice per entrambe le squadre, tutte e due arrivano da un periodo negativo in fatto di risultati – l’analisi del tecnico della Pergolettese Lucchini nelle parole riportate dai canali ufficiali della società -. Vi sarà tensione perché il risultato sarà fondamentale. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo toglierci tutte quelle paure che a volte ci assalgono, altrimenti si rischia di fare figuracce. Domani dobbiamo entrare in campo pronti,vivaci, di fare la partita come l’abbiamo preparata e che sappiamo di poter fare. Nel’arco del campionato, in situazioni a volte difficili, abbiamo messo in campo prestazioni importanti. Se prima anche un risultato di parità lo si poteva accettare per muovere la classifica, ora abbiamo un unico obiettivo, che è quello della vittoria”.