Per la Gas Sales Bluenergy un altro big match: al Palabanca arriva Trento

La Regular Season della SuperLega Credem Banca si avvicina al suo rush finale. Sabato 26 e domenica 27 febbraio va in scena la 10^ giornata di ritorno.

Cambiano gli avversari, ma la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha un’altra montagna da scalare, quella gialloblù, impresa mai riuscita nei sette precedenti tentativi. Dopo la sconfitta nel recupero di mercoledì in Umbria, domenica alle 18 (diretta RAI Sport) gli emiliani tornano tra le mura amiche per ospitare l’Itas Trentino, Club imbattuto negli scontri diretti e reduce dal successo da 3 punti a Padova ottenuto martedì nel recupero della 4^ di ritorno. In classifica gli uomini di Lorenzo Bernardi sono settimi e, grazie al minor numero di gare giocate rispetto a Monza, sesta, possono pensare in grande. Il sestetto di Angelo Lorenzetti è terzo con 45 punti come la Lube, che deve recuperare dei match. Nella Gas Sales militano due ex trentini: Antonov e Russell.

“La partita di domenica con Trento – le parole di Enrico Cester – sarà sicuramente difficile, come tutte quelle che stiamo affrontando in questo periodo. Ci troveremo di fronte a una squadra molto forte che fa parte delle prime quattro potenze del campionato, sarà tosta ma la strada che stiamo intraprendendo sembra quella buona quindi dobbiamo continuare così”.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Itas Trentino)



EX: Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015/16-2016/17; Aaron Russell a Trento nel biennio 2018/19-2019/20.



A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Aaron Russell – 15 attacchi vincenti ai 1500, Francesco Recine – 15 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Maxwell Philip Holt – 2 ace ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Daniele Lavia – 24 punti ai 1500, Srecko Lisinac – 18 punti ai 1000 (Itas Trentino).

Il programma

Sabato 26 Febbraio 2022, ore 18.00

Consar RCM Ravenna – Verona Volley

Arbitri: Pozzato Andrea, Saltalippi Fabrizio

Diretta RAI Sport

Commento di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

Diretta Volleyballworld.tv

Sabato 26 Febbraio 2022, ore 20.30

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Top Volley Cisterna

Arbitri: Luciani Ubaldo, Cerra Alessandro

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 27 Febbraio 2022, ore 15.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia

Arbitri: Boris Roberto, Gasparro Mariano

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 27 Febbraio 2022, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino

Arbitri: Lot Dominga, Cappello Gianluca

Diretta RAI Sport

Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Diretta Volleyballworld.tv

Gioiella Prisma Taranto – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Zavater Marco, Canessa Maurizio

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 27 Febbraio 2022, ore 20.30

Kioene Padova – Allianz Milano

Arbitri: Braico Marco, Goitre Mauro

Diretta Volleyballworld.tv

Riposa: Vero Volley Monza

Classifica SuperLega Credem Banca: Sir Safety Conad Perugia 58, Cucine Lube Civitanova 45, Itas Trentino 45, Leo Shoes PerkinElmer Modena 41, Allianz Milano 34, Vero Volley Monza 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 28, Gioiella Prisma Taranto 23, Top Volley Cisterna 22, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22, Kioene Padova 21, Verona Volley 21, Consar RCM Ravenna 2.

1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Gioiella Prisma Taranto, Kioene Padova.

2 incontri in meno: Cucine Lube Civitanova.

1 incontro in meno: Leo Shoes PerkinElmer Modena.

2 incontri in più: Vero Volley Monza.

“Stop war in Ukraine” L’appello della Lega Pallavolo – A seguito del difficile momento conseguente alla situazione causata dal conflitto tra Russia e Ucraina, il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi ha inviato a nome del Consiglio di Amministrazione un messaggio a tutti i Club, con l’obiettivo di promuovere la campagna di sensibilizzazione “STOP WAR IN UKRAINE”.

L’iniziativa prevede l’esposizione di una grafica led dedicata che riporterà la scritta “STOP WAR IN UKRAINE” sui campi di gara che lo consentono, mentre prima di ogni partita, al momento del saluto delle squadre a centro campo, verrà letto un annuncio fonico per esprimere rifiuto ad ogni forma e tipologia di guerra: “La Lega Pallavolo Serie A ed i suoi Club, insieme all’Associazione Italiana Pallavolisti, sono uniti nell’esprimere a gran voce il proprio NO ALLA GUERRA IN UCRAINA e solidarietà verso chi sta soffrendo le conseguenze atroci di questo conflitto. Chiediamo a tutto il pubblico di unirsi ai nostri giocatori con un grande applauso. STOP WAR IN UKRAINE”.