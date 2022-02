Perde il controllo del Doblò e si ribalta nel campo, un ferito

Incidente nella serata di lunedì 7 febbraio a Pontenure, dove un Fiat Doblò è uscito di strada e si è ribaltato nel campo. L’incidente è avvenuto lungo via Garibaldi, alle porte del paese, lungo la strada che collega Pontenure a San Giorgio. Rimasto ferito in modo serio, ma non è in pericolo di vita, il conducente che è stato soccorso dei sanitari della Croce Rossa di Cadeo e dal personale infermieristico di Fiorenzuola.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza. Per mettere in sicurezza il veicolo incidentato, andato distrutto nell’impatto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso di messa in sicurezza. I rilievi sono a cura dei carabinieri.