Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail: giovane grave a Parma

Grave incidente nel pomeriggio del 23 febbraio in provincia di Piacenza. E’ accaduto lungo la provinciale nei pressi di Sant’Antonio di Castellarquato (Piacenza). Coinvolto un giovane che viaggiava in sella ad una moto: secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della due ruote finendo contro il guard rail e procurandosi una profonda ferita all’addome. Non vi sarebbero altri mezzi coinvolti.

Il centauro, di 29 anni, è stato soccorso dai sanitari, intervenuti con l’Ambulanza pubblica Assistenza di Fiorenzuola e l’auto infermieristica del 118, e dai vigili del fuoco; richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in un campo nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in volo all’ospedale di Parma in codice rosso. Dei rilievi si occupano i carabinieri.