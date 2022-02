Perde il controllo dell’auto e si ribalta. E’ successo lungo la strada di Croara, poco dopo le 17 di sabato 5 febbraio: una Fiat Panda si è ribaltata in mezzo alla strada dopo aver sbandato.

Sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo e l’auto infermieristica del 118. Per estrarre la donna di 75 anni rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza: i pompieri hanno utilizzato le pinze idrauliche per estrarre la donna ferita che è stata affidata alle cure dei sanitari. La donna ferita è stata quindi trasportata al Pronto Soccorso cittadino in codice giallo. I rilievi sono a cura della Polstrada.

Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente