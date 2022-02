Perde il controllo dell’auto, che si ribalta in mezzo alla strada sotto la fitta nevicata: donna contusa. E’ successo nella prima mattinata del 15 febbraio, nella zona di Fabbiano di Rivergaro: una donna di 56 anni alla guida di una Lancia Musa ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato in mezzo alla strada.

In seguito all’incidente, pare che la donna sia riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo: per lei solo qualche contusione e tanto spavento. Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio, in postazione a Rivergaro. I sanitari hanno medicato la donna, la quale ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri di Bobbio. In ausilio per la viabilità gli uomini di Anas.