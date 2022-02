Piace giovanili, un pari e una vittoria nella doppia sfida contro la Pro Patria

Piacenza Calcio, i risultati del weekend del settore giovanile.

Nel fine settimana, oltre alla vittoria del girone con una giornata d’anticipo da parte della Primavera, è andato in scena il doppio confronto tra le formazioni biancorosse e le squadre giovanili della Pro Patria. L’Under 17 esce dalla sfida con i biancoblu con un pareggio. I ragazzi di mister Giacobone passano due volte in vantaggio ma vengono ripresi in entrambe le occasioni. Nel primo tempo il risultato viene sbloccato da un rigore trasformato da Sollini, mentre nella ripresa il goal del momentaneo è di Mattioli. Arriva invece una vittoria per l’Under 15 che ribalta il risultato dopo l’iniziale vantaggio della Pro Patria. Nella ripresa i ragazzi di Bertolini scendono in campo con un altro piglio. La rete di Macchitella porta la gara in parità, mentre è la doppietta di Velardi a decidere il match.

UNDER 17 PRO PATRIA – PIACENZA 2-2

PRO PATRIA: Valneri, Tamborini (46’ Spreafico), Irali, Giamberini, Bashi, Badnjevic, Scrivanti (71’ Reggiori), Lamberti, Zanaboni, Ippolito (75’ Di Marco), Ferrari. All. Scandroglio

PIACENZA: Vivenzio, Piacentini, Lambri, Gandolfi, Sollini, Riccardi, Napoletano, Carollo (70’ Monaco), Salsa (70’ Napolitano), Dalcerri (56’ Cabella), Mattioli (83’ Ricciardi). All. Giacobone

MARCATORI: 4’ rig. Sollini, 19’ Zanaboni, 61’ Mattioli, 65’ Zanaboni

UNDER 15 PRO PATRIA – PIACENZA 1-3

PRO PATRIA: Gadda G., Seratoni, Tursi, Nabigh, De Luca (30’ Bollati), Banfi, Marini, Gadda D., Castiglioni, Gentile, Casabianca. All. Massa

PIACENZA: Muzio, Serdani, D’Angelo (65’ Fichera), Maserati, Costantini (17’ Magistrali), Delmiglio, Curti, Rossi (59’ Montebelli), Macchitella (65’ Ciotola), Riboni (36’ Granata), Savoretti (36’ Velardi). All. Bertolini

MARCATORI: 8’ Banfi; 38’ Macchitella, 62’ Velardi, 66’ Velardi.