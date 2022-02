Piace, il programma del weekend del settore giovanile

Piacenza Calcio, ecco il programma del weekend del settore giovanile

Dopo l’amichevole internazionale contro il Lugano, la Primavera 4 di mister Tretter torna in campo per la gara di campionato contro la Pergolettese. Domenica andrà in scena un doppio confronto in trasferta sul campo della Pro Patria per i giovani biancorossi delle squadre Under 17 ed Under 15. Infine i gruppi Under 12, Under 11 ed Under 9 saranno impegnati nel “Memorial Kristopher Dixon”.

PRIMAVERA 4 – PERGOLETTESE – PIACENZA CALCIO, sabato 12 febbraio ore 14.30 Stadio Comunale 1, via XXIV Maggio 23, Ripalta Cremasca (CR)

UNDER 17 – PRO PATRIA – PIACENZA CALCIO, domenica 13 febbraio ore 15.00 Campo sportivo Malerba, via Achille Grandi, San Vittore Olona (MI)

UNDER 15 – PRO PATRIA – PIACENZA CALCIO, domenica 13 febbraio ore 12.30 Campo sportivo Malerba, via Achille Grandi, San Vittore Olona (MI)

UNDER 12 – GOTICO – PIACENZA CALCIO, sabato 12 febbraio ore 14.30 Campo Comunale “Levoni”, via Padre Davide da Bergamo 1, Piacenza

UNDER 11 – FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO, sabato 12 febbraio ore 14.45 Campo Comunale 3, via Barani, Fiorenzuola D’Arda (PC)

UNDER 9 – SAN LAZZARO – PIACENZA CALCIO, sabato 12 febbraio ore 14.45 Centro Sportivo “Gianni Siboni”, via Roberto de Longe 1, Piacenza