Piacenza Calcio, weekend ricco di impegni per le formazioni giovanili

Piacenza Calcio, il programma del weekend delle giovanili.

La Primavera 4 di mister Tretter dopo la vittoria del girone sconterà un turno di riposo. Under 17 e Under 15 sfideranno in trasferta il Seregno. L’Under 17 femminile di mister Imprezzabile torna in campo dopo lo stop a causa della pandemia e affronterà la Nubilaria Calcio. Le ragazze dell’Under 12 e dei Pulcini saranno impegnate nel “Memorial Kristopher Dixon” e sfideranno entrambe la Borgonovese. Le squadre Under 12, Under 11, Under 10 ed Under 9 affronteranno un doppio impegno nel fine settimana: sabato disputeranno un triangolare al centro sportivo “Cementirossi” con Parma ed Hellas Verona; domenica invece giocheranno il torneo “Spring Cup”, competizione che vedrà come protagonisti anche i ragazzi dell’Under 13 di mister Montagna, contro i pari età della Juventus e del Chisola presso il centro sportivo “Dino Marola” di Vinovo.

UNDER 17 SEREGNO – PIACENZA CALCIO, domenica 20 febbraio ore 15.00 Campo sportivo Comunale 1, viale Brianza, Varedo (MB)

UNDER 17 FEMMINILE PIACENZA CALCIO – NUBILARIA CALCIO, domenica 20 febbraio ore 14.30 Campo sportivo Cementirossi, via Boggiani, Ponte dell’Olio (PC)

UNDER 15 SEREGNO – PIACENZA CALCIO, domenica 20 febbraio ore 13.00 Campo sportivo Comunale 1, viale Brianza, Varedo (MB)

UNDER 13 TORNEO “SPRING CUP”, domenica 20 febbraio ore 15.30

PIACENZA CALCIO – JUVENTUS – CHISOLA Centro sportivo “Dino Marola”, via del castello 3, Vinovo (TO)

UNDER 12 TRIANGOLARE, sabato 19 febbraio ore 16.30

PIACENZA CALCIO – HELLAS VERONA – PARMA CALCIO Centro sportivo Stuard, strada Madonna dell’Aiuto 3, San Pancrazio (PR)

TORNEO “SPRING CUP”, domenica 20 febbraio ore 12.30

PIACENZA CALCIO – JUVENTUS – CHISOLA Centro sportivo “Dino Marola”, via del castello 3, Vinovo (TO)

UNDER 12 FEMMINILE BORGONOVESE – PIACENZA CALCIO, sabato 19 febbraio ore 15.00 Campo sportivo “F.lli Curtoni”, Via Marzabotto 60, Borgonovo Val Tidone (PC)

UNDER 11 TRIANGOLARE, sabato 19 febbraio ore 14.00

PIACENZA CALCIO – HELLAS VERONA – PARMA CALCIO Centro sportivo Stuard, strada Madonna dell’Aiuto 3, San Pancrazio (PR)

TORNEO “SPRING CUP”, domenica 20 febbraio ore 14.00 P

PIACENZA CALCIO – JUVENTUS – CHISOLA Centro sportivo “Dino Marola”, via del castello 3, Vinovo (TO).

UNDER 10 TRIANGOLARE, sabato 19 febbraio ore 14.15

PIACENZA CALCIO – HELLAS VERONA – PARMA CALCIO Centro sportivo Cementirossi, via Boggiani, Ponte dell’Olio (PC)

TORNEO “SPRING CUP”, domenica 20 febbraio ore 11.00

PIACENZA CALCIO – JUVENTUS – CHISOLA Centro sportivo “Dino Marola”, via del castello 3, Vinovo (TO)

UNDER 9 TRIANGOLARE, sabato 19 febbraio ore 14.15

PIACENZA CALCIO – HELLAS VERONA – PARMA CALCIO Centro sportivo Cementirossi, via Boggiani, Ponte dell’Olio (PC)

TORNEO “SPRING CUP”, domenica 20 febbraio ore 11.00

PIACENZA CALCIO – JUVENTUS – CHISOLA Centro sportivo “Dino Marola”, via del castello 3, Vinovo (TO)

PULCINI FEMMINILE BORGONOVESE – PIACENZA CALCIO, sabato 19 febbraio ore 15.00 Campo sportivo “F.lli Curtoni”, Via Marzabotto 60, Borgonovo Val Tidone (PC)