Piacenza, cambia data il match con la Juve Under 23: si gioca il 17 febbraio

Cambio di data per il match di Serie C tra Juventus Under 23 e Piacenza Calcio: come comunicato dalla Lega Pro, la partita, valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno e originariamente in programma mercoledì 16 febbraio, sarà disputata giovedì 17 febbraio con fischio d’inizio alle ore 18. Lo spostamento è stato disposto per la concomitanza della gara Alessandria – Lecce di Serie BKT.

GIOVANILI: GUGLIELMO PASSA AL MILAN – Il Piacenza Calcio comunica di aver definito il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe 2009, cresciuto nel settore giovanile biancorosso, Tommaso Guglielmo alla società Associazione Calcio Milan. Nicolò Piacentini, difensore della squadra Under 17 del settore giovanile biancorosso, è stato invece convocato dal commissario tecnico di Lega, Daniele Arrigoni, per il raduno della rappresentativa Under 17 della Lega Pro che affronterà i pari età della Lazio in amichevole.