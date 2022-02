Arriva la quarta vittoria del Piacenza, tris alla Pergolettese (3-0)

PIACENZA – PERGOLETTESE 3-0 Gonzi al 57′, Cesarini al 59′ (R), Bobb al 79′ (FINALE)

Il Piacenza cala il poker e al Garilli davanti alla Pergolettese conquista il quarto successo consecutivo. Finisce 3-0 per i biancorossi una partita equilibrata e avara di emozioni nel primo tempo, svoltata improvvisamente a inizio ripresa con due gol nel giro di tre minuti, a firma di Gonzi e Cesarini, che hanno messo al tappeto gli ospiti, prima della rete di Bobb che ha chiuso definitivamente la contesa. La squadra di Scazzola continua a risalire in classifica: il campionato è ancora lungo, ma il tecnico sembra davvero aver trovato la quadra.

Leggi anche Un Piacenza che finalmente innesta la quarta IL COMMENTO

LA PARTITA – Problemi in attacco per Scazzola, che perde Dubickas e deve fare i conti con un Raicevic non al meglio; in avanti, insieme a Cesarini, si rivede Rabbi, al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo oltre un mese. Gara piuttosto bloccata nella prima frazione, il Piace si fa vedere in avvio con un colpo di testa di Parisi, per la Pergolettese ci prova Morello (conclusione respinta da Nava), poi Rabbi di testa non trova la porta sull’assist di Cesarini. Il numero dieci biancorosso va al tiro poco dopo dalla distanza ma la sua conclusione non impensierisce Galeotti, che deve invece superarsi al 33’ sul destro a giro di Gonzi.

Scazzola cambia nell’intervallo e manda in campo Raicevic per Rabbi; la partita stenta a decollare anche a inizio ripresa, ma all’improvviso il Piacenza piazza un doppio colpo da ko. Al 57’ Cesarini batte veloce una punizione e mette in movimento sull’out di destra Munari che arriva quasi sul fondo e serve al centro Gonzi: controllo e destro che batte Galeotti sbloccando la gara. Festa biancorossa sotto la tribuna con dedica speciale a Corbari, operato nei giorni scorsi dopo l’infortunio al ginocchio. Passano due minuti e arriva il raddoppio: una sponda di Raicevic libera in piena area Cesarini che finisce a terra nel tentativo di superare Galeotti, per l’arbitro è rigore che lo stesso Cesarini trasforma. La Pergolettese ferita prova a scuotersi e va vicino al gol con Zennaro, nel Piace entrano Lamesta e Bobb e proprio il centrocampista gambiano, appena rientrato dalla Coppa d’Africa, chiude la partita ad un quarto d’ora dal termine con un gran sinistro dal limite dell’area che supera Galeotti.

Con questo successo i biancorossi compiono un altro balzo in classifica salendo a quota 35 punti. Giovedì si torna in campo con la trasferta ad Alessandria contro la Juve Under 23.

LA CRONACA

Finisce la partita, quarta vittoria consecutiva del Piacenza.

Ultime battute di un match ormai deciso al Garilli.

Dentro Marino, fuori Munari nel Piacenza.

Tris del Piacenza con Bobb che segna con un bel tiro dalla distanza.

Entra in campo Bobb per Suljic, al ritorno in squadra dalla Coppa d’Africa, e sigla il terzo gol del Piacenza.

Occasione della Pergolettese al 64′ che con Zennaro che tira alto sopra la traversa.

Nel giro di due minuti i biancorossi mettono le mani sul match.

Al 59′ Cesarini contro Galeotti: dagli undici metri il capitano raddoppia.

Rigore per il Piacenza, fallo in area di Alari su Cesarini lanciato da Raicevic.

Piacenza in vantaggio con Gonzi al 57′, bella azione nata da una punizione di Cesarini che serve Munari e fa scattare il contropiede, la palla arriva a Gonzi che infila il portiere.

Tiro da dimenticare di Gonzi al 54′. Prova a svegliarsi il Piacenza.

Gli ospiti partono all’attacco nel secondo tempo.

Iniziata la ripresa con Raicevic al posto di Rabbi.

Finito il primo tempo.

Cresce la pressione dei biancorossi nel finale del tempo.

Azione pericolosa del Piacenza al 34′, prima tira Rabbi respinto, palla a Gonzi che sferra un bolide deviato in angolo dal portiere lombardo.

Manovra e possesso palla dei biancorossi ma nessuna conclusione.

Cesarini tira dal limite dell’area al 22′, ma la palla finisce tra le braccia del portiere.

Calcio di punizione al 19′ dalla sinistra per il Piacenza: sull’azione tira Munari, ribattuto.

Ora la partita è in equilibrio.

Bella azione sulla sinistra al 16′, palla di Cesarini a Rabbi ma la conclusione finisce fuori.

Giordano ammonito al 14′ per un fallo di trattenuta.

Ora sono gli ospiti a impostare il gioco.

Iniziativa di Gonzi sulla sinistra al 3′, cross per Parisi che colpisce di testa e palla fuori.

Inizio gagliardo del Piacenza.

Squadre in campo, fischio d’inizio al Garilli.

Arbitra il signor Francesco Burlando di Genova.

Le formazioni ufficiali del match:

PIACENZA (4-4-1-1): Pratelli, Parisi, Nava R., Cosenza, GIordano; Gonzi, Castiglia, Suljic, Munari; Cesarini, Rabbi. A disposizione: Tintori, Tortora, Rillo, Tafa, Lamesta, Marchi, Bobb, Marino, Armini, Raicevic. All. Scazzola

PERGOLETTESE (4-3-3): Galeotti, Nava V., Lambrughi, Alari, Villa; Girelli, Arini, Zennaro; Bariti, Scardina, Morello. A disposizione: Soncin, Piccardo, Ferrara, Mazzarani, Lucenti, Bresciani, Cancello, Vitalucci, Satariano, Verzeni, Fonseca, Lepore. All. Lucchini

Ecco l’undici biancorosso, davanti ritorna Rabbi dopo l’infortunio. Bobb in panchina.

Al Garilli arriva una Pergolettese a quota 26 punti in classifica e reduce dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro il Seregno, primo di tre impegni nel giro di una settimana: giovedì prossimo il Piace sarà di scena sul campo della Juve Under 23, domenica 20 febbraio altra trasferta contro la Pro Sesto. E continuano i problemi per Scazzola, soprattutto in attacco: Dubickas non sarà della partita (problemi a un piede), Raicevic non è al meglio, mentre Rabbi è tornato da poco ad allenarsi in gruppo dopo l’infortunio alla caviglia.