Piacenza in campo al Garilli contro la Virtus Verona DIRETTA

SERIE C – RECUPERO 21^ GIORNATA

PIACENZA – VIRTUS VERONA 1-0

(Cesarini 23′)

LA DIRETTA

Via alla ripresa

Squadre in campo per la ripresa. La Virtus inserisce Munaretti e Marchi per Pinto e Nalini, nel Piacenza dentro Rillo per Munari

Fine primo tempo: Piacenza-Virtus Verona 1-0, decide Cesarini

45′ – Un minuto di recupero

44′ – Piace vicino al raddoppio: Dubickas innesca Gonzi che si invola verso la porta e va al tiro in diagonale, bella la risposta di Giacomel

31′ – Ci prova ancora Danieli, questa volta su punizione, tutto facile per Pratelli

27′ – Danieli va al tiro dalla distanza, nessun problema per Pratelli

23′ – Piacenza in vantaggio: colpo di testa di Castiglia da calcio d’angolo, Giacomel respinge in qualche modo e Cesarini da due passi insacca

22′ – Ancora la Virtus con Arma che va al tiro dalla distanza senza trovare la porta, palla fuori di poco

20′ – Prima occasione anche per la Virtus: Metlika da metà campo lancia Zarpellon che controlla in area e calcia ma trova la risposta di Pratelli

15′ – Meglio il Piacenza in questa prima fase, la Virtus si difende e prova a ripartire

13′ – Bella giocata di Munari che va via sulla destra e mette al centro per Dubickas, la difesa ospita manda in corner

9′ – Doppia occasione per il Piacenza: Gonzi serve in area Cesarini, l’attaccante si gira ma la sua conclusione è murata, sul prosieguo dell’azione va alla conclusione al volo Suljic senza trovare la porta

6′ – Il centrocampista biancorosso rientra in campo

5′ – Gioco fermo, problemi ad una caviglia per Castiglia

Via alla gara, palla al Piacenza oggi in maglia bianca

Formazioni

Piacenza: Pratelli; Parisi, Nava, Marchi, Giordano, Munari, Suljic, Castiglia, Gonzi, Dubickas, Cesarini. A disposizione: Tintori, Tortora, Rillo, Tafa, Lamesta, Marino, Rossi, Raicevic. Allenatore: Scazzola.

Virtus Verona: Giacomel; Pinto, Pellacani, Cella, Zugaro, Zarpellon, Danieli, Metlika, Amadio, Arma, Nalini. A disposizione: Bragantini, Mazzolo, Munaretti, De Rigo, Danti, Manfrin, Priore, Lonardi, Tronchin, Faedo, Marchi, Zigoni. Allenatore: Fresco.

Non c’è tempo per rifiatare: dopo l’importante successo contro il Mantova, il Piacenza torna subito in campo e ospita martedì al Garilli la Virtus Verona nel recupero della seconda giornata di ritorno (fischio d’inizio ore 18 – info biglietti – aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it). Tre punti pesanti quelli ottenuti sabato dagli uomini di Scazzola, per una vittoria che mancava da due mesi, anche se frutto di una prestazione non particolarmente brillante. Al Garilli arriva ora una Virtus Verona appaiata in classifica ai biancorossi (ma con una gara in meno) e reduce dal ko interno davanti alla Pergolettese che ha interrotto una serie di sette risultati utili consecutivi.

Il tecnico biancorosso, privo dello squalificato Cosenza, deve fare i conti anche con una situazione non semplice in attacco: oltre all’infortunato Rabbi, Raicevic è alle prese con un problema al tendine e sono da valutare anche le condizioni di Dubickas (out nella gara di sabato scorso) e Cesarini. Più che probabile dunque qualche cambio nell’undici iniziale, visto oltretutto il calendario particolarmente fitto con la trasferta sabato prossimo sul campo del Legnago. “La vittoria di sabato è stata molto importante soprattutto per la classifica – sottolinea Scazzola -, quella con la Virtus Verona sarà una partita complicata contro una squadra organizzata e che da alcuni anni sta facendo bene in questa categoria. Come sempre però dobbiamo pensare soprattutto a noi, a far bene per accorciare la classifica verso l’alto e dare continuità ai quattro punti fatti in questo mese di gennaio. Siamo contenti della rosa e dei giovani che abbiamo, siamo fiduciosi”.

IN PORTA ARRIVA TINTORI – Nell’ultimo giorno di calciomercato il Piacenza annuncia l’arrivo in prestito (fino al 30 giugno) dell’estremo difensore Nicola Tintori dalla Pro Vercelli. Classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter; dopo aver fatto il suo esordito tra i professionisti con la maglia del Gozzano, nell’estate 2019 è passato alla Pro Vercelli con cui ha disputato la prima parte di questa stagione collezionando 16 presenze tra campionato e Coppa Italia.