Piacenza Primavera vince in trasferta contro la Pergolettese e si aggiudica il girone

Trionfo biancorosso! La Primavera del Piacenza Calcio vince in trasferta sul campo della Pergolettese e si aggiudica così il proprio girone con una giornata di anticipo. Gara indirizzata già nel primo tempo grazie alle reti di Russo e Baia, mentre nella ripresa la squadra di mister Tretter difende il risultato e vanifica le speranze di rimonta della formazione di casa, che realizza al novantesimo il goal del definitivo 1-2.

“È stata una vittoria meritata – dichiara mister Tretter a fine partita. – Era una sfida ostica perché contro la Pergolettese avevamo perso all’andata la prima gara del nostro campionato. Il primo tempo è stato praticamente perfetto, nel secondo invece la partita è stata più fisica e questo ci ha creato alcune difficoltà, ma per il gioco espresso penso che il risultato sia giusto”. Sulla prima posizione in classifica: “Siamo orgogliosi di questo risultato e credo che sia meritato perché siamo una squadra con grandi qualità, formata da ragazzi seri che si sono messi tutti a disposizione e hanno seguito le nostre indicazioni. Non posso che essere fiero e voglio ringraziare tutta la squadra e tutto lo staff che collabora con me ogni giorno”.

I complimenti arrivano anche dal Direttore Generale del Piacenza Calcio, Marco Scianò: “Congratulazioni ai nostri ragazzi, a mister Tretter e a tutto lo staff tecnico e ai dirigenti della nostra Primavera. Questo è un primo obiettivo che gratifica tutta la Società e che premia il lavoro del Direttore Guareschi e del responsabile tecnico Rancati e che soprattutto dà uno stimolo importante per quella che è la post season, a cui tutti teniamo molto e che siamo certi i nostri ragazzi giocheranno con grande determinazione e ambizione”.

PRIMAVERA 4

PERGOLETTESE – PIACENZA CALCIO 1-2

PERGOLETTESE: Labruzzo, Meddah, Dellagiovanna, Riboli (46’ Fugazzola), Malanga (86’ Nossa), Schiavini, Capuzzi, Carra (72’ Sangiovanni), Giambertone, Piccinelli (57’ Grassi), Federico (86’ Ferraroni). All. Pala

PIACENZA: Galletti, Cloralio (86’ Campanati), Ruiz, Ghisoni, Baia, Boffini, Fermi (86’ Musaj), Villoni, Compaore (65’ Grossi), Ziliotti (65’ Riva), Russo (75’ Hrom). All. Tretter

Ufficio Stampa Piacenza Calcio 1919