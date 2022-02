Piacenza Rugby, domani si riparte da Bergamo

Dopo la lunga pausa natalizia e la sosta del campionato causa Covid decretata dalla Federazione, finalmente l’Everest Piacenza Rugby torna in campo domani alle 14.30 per l’atteso incontro contro la formazione bergamasca.

Si ricomincia da una classifica totalmente stravolta dall’azzeramento dei risultati acquisiti dal rugby Rovato nelle prime sette giornate. La squadra bresciana, imbattuta ed al comando della classifica, la settimana scorsa ha infatti annunciato il ritiro dal campionato di Serie B dopo una lunga lotta interna tra dirigenza e giocatori. Una classifica che vede ora al comando Amatori&Union Milano ed al secondo posto a 24 punti la formazione biancorossa a cui è stato decurtato il punto di bonus acquisito nello scontro diretto dello scorso 12 dicembre.

Come commenta coach Federico Grangetto ci si trova di fronte ad una situazione surreale che sportivamente lascia l’amaro in bocca. Il ritiro dalla competizione della squadra più forte del campionato offre però ulteriori opportunità ai biancorossi che hanno sempre puntato ad obiettivi importanti e che cercheranno, ora più che mai, di perseguirli al meglio.

La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook del Piacenza Rugby Club e seguita con aggiornamenti flash e interviste dai microfoni di Stadio Sound.

Anche l’under 17 tra i protagonisti del programma del weekend biancorosso.

Dopo un lungo periodo di sospensione delle attività anche le nostre squadre juniores sono pronte a tornare in campo. In particolare, la franchigia Piacenza/Noceto/Colorno, a cui non è riuscita l’impresa di guadagnare l’accesso diretto, vuole chiudere al meglio questa fase del campionato. I ragazzi di Bettati e Gorini si giocheranno l’opportunità di accedere al girone Elite contro i pari età del Capoterra, primi classificati del girone Sardegna.

Appuntamento a Roma sul campo delle Fiamme Oro, domani alle 13.