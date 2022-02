Cinque esperti per il Pnrr, a Piacenza già finanziati 45 progetti per 76 milioni di euro

“Siamo pronti a metterci a disposizione del territorio e dei piccoli Comuni, in una Regione all’avanguardia come l’Emilia Romagna”. Nella mattinata dell’8 febbraio si sono presentati così i cinque esperti mandati “in missione” dalla Regione, nel solco del piano ‘Mille esperti’ varato dal Governo, per facilitare l’attuazione del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nella Provincia di Piacenza.

Si chiamano Marco Scafetta – team leader – Francesco del Castillo, Carla Ottone, Fabiana Panella e Cinzia Zugolaro e hanno alle spalle una lunga esperienza nel campo del digitale, della transizione verde ed energie rinnovabili, dell’edilizia e del management, sia nel settore pubblico che privato.

Nei prossimi mesi ed anni, i cinque esperti saranno ospitati presso gli uffici dell’ente Provinciale con tre compiti fondamentali: contribuire all’accelerazione delle 16 tipologie di procedimenti autorizzativi che la Regione si è data come obiettivi nell’ambito del Pnrr; monitorare tutti i progetti finanziati dal Pnrr per verificare che siano rispettati i target temporali previsti; fare scouting delle opportunità di finanziamento Pnrr a favore dei Comuni e supportare i Comuni stessi nella presentazione delle domande.

“Siamo molto contenti e motivati di poter iniziare ad operare a servizio del territorio piacentino – ha affermato Marco Scafetta -. Ci concentreremo sul monitoraggio dei progetti già in fase di attuazione sul territorio, quindi sulla digitalizzazione per semplificare i procedimenti amministrativi: la mole di progetti che arriverà sul territorio è infatti importante e questo permetterà che le risorse in arrivo vengano “messe a terra” in modo ottimale. Poi saremo un supporto per i Comuni, aiutandoli a realizzare i progetti che hanno in mente in coerenza con i bandi che arriveranno”.

“Nell’ambito del Pnrr, al 31 gennaio, sono già 45, in 22 amministrazioni, i progetti finanziati in provincia di Piacenza per un totale di 76 milioni di euro – ha spiegato ancora Scafetta -. Il grosso dei progetti è concentrato sul tema della transizione verde, mentre nei prossimi mesi l’attenzione si sposterà maggiormente sul digitale. Insomma, sarà un semestre impegnativo: il nostro team vuole cogliere la sfida, supportare le amministrazioni per far sì che le risorse arrivino sul territorio nella migliore maniera possibile”.

“L’arrivo degli esperti – ha specificato il direttore generale della Provincia di Piacenza, Vittorio Silva – si inserisce in un lavoro già avviato nei mesi scorsi dalla Provincia e sviluppato su due binari fondamentali: da una parte quello dei tavoli di lavoro, impegnati nell’individuazione dei progetti realizzabili; dall’altra quello del censimento capillare avviato presso i singoli Comuni del territorio, a cui abbiamo chiesto di stilare una ‘lista dei desideri’ in relazione alle loro necessità. Le risorse per i Comuni italiani nell’ambito del Pnrr sono circa 50 miliardi di euro – ha aggiunto -: per questo, in linea teorica, a Piacenza potrebbero spettare circa 235 milioni di euro. Parte delle risorse sono già state impegnate per progetti già finanziati, ma rimangono comunque 200 milioni potenziali che vogliamo intercettare. I Comuni che hanno risposto al nostro appello – 37 su 46 – hanno presentato 330 progetti, che secondo le nostre stime andrebbero anche oltre l’intera quota di risorse a disposizione. Significa che siamo pronti, adesso è però necessario collegare i desiderata del nostro territorio con le effettive possibilità concesse dal Pnrr: in questo i cinque esperti ci aiuteranno moltissimo”.

Soddisfazione anche per il presidente della Provincia Patrizia Barbieri. “Questi esperti metteranno la loro altissima professionalità al servizio del territorio, in modo da poter fare un salto in avanti nella realizzazione delle progettualità che già abbiamo in cantiere – ha commentato -. Il Pnrr è una grande occasione e con questa squadra siamo ancora più determinati nel raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti”.