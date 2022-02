Polizia Valnure Valchero, 2 patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza e 3 auto sequestrate

Nell’ultima settimana, la Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero ha intensificato i controlli preventivi per la sicurezza dei cittadini e della circolazione, predisponendo servizi dedicati nei Comuni aderenti l’Unione.

Grazie alle segnalazioni pervenute dai gruppi di vicinato, sono stati seguiti episodi che hanno coinvolto anziani, oggetto di richieste da parte di soggetti che effettuavano tentata vendita di prodotti energia, disponendo controlli mirati che hanno avuto il compito di mantenere la tranquillità e la serenità dei cittadini, intervenendo sui singoli episodi, fornendo altresì informazioni utili per tranquillizzare le persone anziane interessate.

L’attività preventiva per la tutela degli utenti nella circolazione stradale, ha portato anche al sequestro di due veicoli perchè circolavano senza copertura assicurativa obbligatoria, disponendo il sequestro dei medesimi, togliendoli dalla sede stradale. Il controllo dei conducenti di veicoli che a vario titolo si muovono sulle strade del territorio, ha portato al ritiro di due patenti di guida, per avere un tasso alcolemico superiore a due e quattro volte il limite massimo consentito; un veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca da parte dell’Erario dello Stato.

La Polizia Locale ha reso anche un servizio agli utenti della strada, chiamata a rilevare tre sinistri stradali accaduti nei Comuni di Podenzano e San Giorgio ed ha rintracciato gli autori di due danneggiamenti alle infrastrutture stradali rimaste danneggiate.