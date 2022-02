Una giornata con temperature primaverili quella del 2 febbraio a Piacenza. Secondo i dati registrati dalle centraline di Arpae e Meteo Valnure, in città, intorno alle ore 15, si sono raggiunti i 19,1 gradi e temperature simili sono state riscontrate anche in provincia: a Pontenure alle 15 e 30 la colonnina di mercurio toccava quota 19,7 gradi (quasi cinque in più rispetto a ieri), a Villanova, alle le 15 invece la temperatura era di 19,4 gradi. Anche a Rivergaro nel primo pomeriggio sono stati superati i 18 gradi. Una situazione climatica già vissuta ad inizio anno sulle nostre montagne, con temperature che hanno superato i 20 gradi.

Il tempo, grazie alla presenza dell’anticiclone, resterà stabile e soleggiato anche nelle prossime ore, con temperature sopra la media anche se in calo. Venerdì un momentaneo peggioramento porterà deboli piogge, ma già da sabato è attesa una graduale stabilizzazione. “Da domenica – le previsioni di Arpae – la decisa rimonta del campo di alta pressione riporterà condizioni di tempo soleggiato sui rilievi, con probabile ritorno di nebbie piuttosto estese sulle pianure, almeno nelle ore notturne e del primo mattino. Le temperature pertanto risulteranno più elevate sui rilievi, mantenendosi ovunque su valori superiori alle medie climatologiche”.