Proseguono i controlli anticovid, tre persone sanzionate

Proseguono in tutta la provincia i controlli anti-Covid da parte delle forze dell’ordine. Il bilancio dell’ultima settimana (7-13 febbraio) – fornito dalla Prefettura – parla di 4.680 persone e 441 attività o esercizi commerciali controllati, con l’impiego di 931 unità in 473 servizi: due le persone sanzionate per violazione della normativa sul gree pass, a cui si aggiunge il titolare di un’attività.

Complessivamente, dallo scorso 6 dicembre, data di entrata in vigore del D.L. 52 del 2021, e sino al 13 febbraio 2022, sono state controllate: 53.204 persone per verificare il possesso del green pass, di cui solo 71 sanzionate; 7.315 attività commerciali, di cui n.36 sanzionate (in un solo caso è stata disposta la chiusura provvisoria). In 25 casi, inoltre, sono state elevate sanzioni per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale, mentre sono state 15 le persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione per le persone in quarantena perché positive al virus. Da martedì 15 febbraio i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato per accedere ai luoghi di lavoro dovranno essere in possesso del green pass rafforzato.

“In virtù del graduale miglioramento dell’andamento pandemico dallo scorso 11 febbraio, ha preso il via il processo di graduale attenuazione delle restrizioni e della contemporanea ripresa di alcune attività. Resta, tuttavia, indispensabile – evidenzia la Prefettura – non abbassare il livello di attenzione che invece deve restare alto, così come scrupoloso deve rimanere il rispetto delle misure precauzionali per consentire la completa ripresa delle attività economiche e sociali”.