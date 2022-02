Quattro vittorie senza subire gol, l’ultima volta nel 2000/01: per il Piace fu Serie A

L’ultima volta era successo poco più di 20 anni fa, nella stagione che aveva segnato il ritorno nella massima serie calcistica.

Con il tris alla Pergolettese, il Piacenza Calcio torna ad inanellare quattro successi consecutivi senza subire reti in un campionato professionistico. A ricordarlo un post su facebook del club biancorosso, che ripropone l’analoga striscia di vittorie risalente alla stagione 2000/01, conclusa al secondo posto nel campionato di Serie B con la miglior difesa (70 punti, alle spalle del vincitore Torino).

I match vinti furono quello casalingo con il Chievo (1-0) – rete di Nicola Caccia, che, tra l’altro, si aggiudicò la classifica marcatori con 23 reti totali – seguito dal successo esterno contro la Sampdoria, sempre per 1-0 (gol di Artico); quindi un altro 1-0 casalingo contro la Pistoiese (ancora Caccia) e il rotond0 0-3 contro il Treviso (doppietta del solito Caccia e gol di Ambrosetti). In realtà all’epoca il Piace vinse anche la gara successiva, sempre col risultato di 3-0, contro il Cittadella (doppietta di Artico e rete di Caccia).

Le analogie rispetto a 20 anni fa non si fermano quindi alla sola striscia di successi senza subire reti, ma anche al fatto che questi siano arrivati con lo stesso numero di gol nella medesima sequenza. Quest’anno, infatti, i biancorossi – prima del 3-0 di domenica – hanno precedentemente vinto per tre volte con una rete di scarto, rispettivamente con Mantova (1-0), Virtus Verona (1-0) e Legnago (0-1). Proprio come successe nel 2000/01.