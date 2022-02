Non si arresta il forte vento a Piacenza. Per la giornata di mercoledì 2 febbraio, infatti, la Protezione Civile Emilia Romagna ha lanciato una doppia allerta meteo che riguarda tutto il territorio provinciale: arancione per le aree montuose, gialla per quelle dell’alta collina. Per la giornata di mercoledì 2 febbraio – si legge nel bollettino della Protezione Civile – sono previsti nella mattinata venti provenienti da nord-ovest sui rilievi appenninici centro-occidentali, da burrasca moderata (62-74 Km/h) a burrasca forte (75-88 km/h); fenomeni in attenuazione dal primo pomeriggio.

Più in generale, le condizioni meteo a Piacenza si manterranno stabili e soleggiate, con temperature massime pomeridiane che in pianura toccheranno anche i 16 gradi. Qualche nuvola e possibili piogge ad alta quota, con temperature in ribasso, è attesa nelle giornate di giovedì e venerdì. Da sabato – la tendenza regionale Arpae – è attesa una stabilizzazione del tempo, con probabile ritorno di nebbie piuttosto estese. Le temperature subiranno inizialmente una diminuzione, per poi aumentare leggermente a fine periodo, risultando comunque sempre superiori alle medie climatologiche.