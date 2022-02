Ramo pericolante all’interno di un giardino privato in via Saliceto a Piacenza. Un condomino ha avvisato i vigili del fuoco dopo aver notato che un grosso ramo di un cedro del libano era spezzato e pericolosamente in bilico su altri rami della pianta. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala e, con le motoseghe, hanno messo in sicurezza l’albero.

Per deviare il traffico e consentire le operazioni di messa in sicurezza è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Sul posto anche l’assessore Paolo Mancioppi, in quanto lungo via Saliceto sono in corso le operazioni di potatura dei tigli; l’assessore è rimasto per accertarsi che non si trattasse di una pianta su area comunale.