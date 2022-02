Rassegna dialettale, la Filodrammatica Turris al President con “L’ass in dla manga”

Sabato 12 febbraio alle ore 21 al Teatro President di Piacenza appuntamento con la Rassegna dialettale, promossa dalla Famiglia Piasinteina, con La Filodrammatica Turris – Circolo ANSPI S.Maria in Torricella di Piacenza che presenta “L’ass in dla manga”, libera traduzione di Severino Ferrari della commedia in 3 atti “L’asso nella manica” di Antonella Zucchini. La Filodrammatica Turris ha lasciato che la regia rimanesse della compianta Elsa Castellini, che aveva preparato la messa in scena proprio di questa commedia, la cui rappresentazione nei primi mesi del 2020 era stata bloccata dalla pandemia.

La commedia si svolge nella vecchia periferia di Piacenza, nell’anno 1959. Un nucleo familiare si trova a fare i conti con il capo famiglia che ha il vizio del gioco delle carte: si gioca tutto, persino i mobili di casa, al punto che, a conseguenza dei molteplici debiti accumulati, si paventa un imminente sfratto. Ma ad un certo punto tutto cambia. Ecco che arriva…“L’asso nella manica”, e mentre l’Italia intera aspetta con ansia la proclamazione del vincitore del 9° Festival di Sanremo, il modesto appartamento diverrà teatro di un colpo di scena dopo l’altro fino ad approdare al lieto fine. Ma sarà proprio così?

Personaggi ed interpreti: Dora, Lella Tiari; Achille, Giorgio Molinaroli; Silvana, Grazia Alicanti; Ferruccio, Pinuccio Cuminetti; Albertina, Elisabetta Zilocchi; Stiaccini, Andrea Badagnani; Romeo, Gianluca Parmoli; Riccardo Fabio Doriali; Wanda, Elena Piccolo; Speranza, Antonella Tavani; Veneranda, Fausta Corbellini. Scenografia di Piero Schiavi, Silvano Labò e Franco Labò; il trucco è Lucia Fortunati; il tecnico del suono Francesco Di Renzo. Rammentatore: Angelo Sidoli.

Prevendita presso il City Bar di Via Manfredi 33 – da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Per info e prenotazioni: tel. 3282184586 oppure tramite email famigliapiasinteina1953@gmail.com. La commedia si svolgerà in sicurezza con il rispetto delle norme di contenimento del Covid – 19 con obbligatorio il Green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina ffp2. La rassegna dialettale è dedicata a Valente Faustini nel centenario della morte(1922-2022) e realizzata con il contributo del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”.