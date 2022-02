Reality by Fabio Zaffignani confermato tra i migliori parrucchieri d’Italia

Una conferma per Piacenza nella Top Hairstylist, la Guida dedicata Migliori Parrucchieri d’Italia che ha diffuso le nuove classifiche, divise per regione, in un book di 208 pagine che raccoglie 200 saloni sul territorio nazionale. Come già accaduto negli ultimi anni, tra i saloni segnalati in tutta l’Emilia Romagna anche Reality by Fabio Zaffignani di viale Beverora.

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli.