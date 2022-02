Ricambio dell’aria in classe: a Gragnano in funzione il nuovo impianto anti-covid

Sicurezza degli alunni nella stagione del covid, a Gragnano Trebbiense installato un impianto di ventilazione meccanica controllata nelle scuole elementari e medie. Un intervento da 200mila euro, finanziato da un bando ministeriale ad hoc che ha imposto però tempi strettissimi che l’amministrazione di Gragnano è riuscita a rispettare. Un risultato importante presentato nella sede della provincia di Piacenza dal sindaco di Gragnano Patrizia Calza, insieme all’assessore Cristiano Schiavi, il tecnico Simona Cerutti, Elena Camminati preside dell’istituto comprensivo, Andrea Malta e Alberto Zecca di Aemme (società che ha progettato l’impianto) e Massimo Arodotti di F.G.M. (ditta che ha realizzato l’intervento).

‘Con questo impianto – ha spiegato il sindaco Calza – non sarà più necessario dover aprire continuamente le finestre per il ricambio dell’aria, con evidentemente disagio nelle stagioni più fredde. Abbiamo deciso di approfittare di questo bando, senza lasciarci scoraggiare dai tempi molto serrati, che ha consentito di realizzare l’opera senza oneri a carico nostro. Un risultato possibile grazie all’impegno dei nostri uffici tecnici e dell’impresa’, come ha sottolineato anche l’assessore Schiavi. ‘È un bell’esempio di collaborazione inter istituzionale – ha aggiunto la preside Camminati -, portato a termine senza disagi per studenti e insegnanti’.

I dettagli dell’intervento sono stati illustrati dal progettista, l’ingegner Malta. ‘Si tratta di un impianto che consente il ricambio dell’aria, precauzione importante in epoca covid, grazie a una macchina ventilante che estrae aria dalle aule e immette quella prelevata all’esterno. Con uno scambiatore di calore si alza la temperatura dell’aria immessa nelle aule, con risparmio di energia e minor disagio per chi è presente. La salubrità dell’aria immessa viene inoltre garantita da filtri, che trattengono pollini e polveri fini’.