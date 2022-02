Ricandidatura Barbieri, Giardino (Buona Destra) si smarca: “Piacenza gestita come la piccola Castelvetro”

Il consigliere comunale del movimento Buona Destra Michele Giardino prende le distanze dal sindaco Patrizia Barbieri e dalla sua ricandidatura alle elezioni comunali della primavera prossima. Con un post su Facebook, Giardino si domanda: “Di cosa può effettivamente fregiarsi l’amministrazione Barbieri?” E la risposta è netta: “Di poco, quasi di nulla: qualche strada riasfaltata, qualche marciapiede risistemato. Alla fine, lascerà il tempo che trovò”. E non manca l’autocritica: “Nel 2017 l’ho sostenuta con grande convinzione. Errare è umano.”.

Ecco il suo post:

È arrivata la ri-candidatura della sindaca Barbieri.

“Non vi deluderò mai”, afferma. Forse avrebbe dovuto aggiungere: “… più di quanto vi abbia già deluso in questi cinque anni!”.

È normale che si soffermi sul covid, sui lockdown, sulle lacrime. È naturale che si aggrappi ai guasti del virus per tentare di coprire le insufficienze della sua giunta (tralasciamo, in questo momento, l’insipienza politica manifestata due anni fa, al dilagare del covid alle porte di Piacenza).

La pandemia ha colpito il mondo, non solo la nostra città. E non può diventare alibi per giustificare la superficialità, l’improvvisazione, l’assenza di visione di cui la sua giunta si è resa capace.

Oltre che distribuire soldi arrivati a pioggia da Roma (ciò hanno fatto tutte le giunte comunali d’Italia), di cosa può effettivamente fregiarsi l’amministrazione Barbieri?

Di poco, quasi di nulla: qualche strada riasfaltata, qualche marciapiede risistemato. Alla fine, lascerà il tempo che trovò.

Nel suo video “a reti mediorientali unificate” (perché non una conferenza stampa?), ha scelto di liquidare i recenti fatti giudiziari: “La Procura ha detto che l’amministrazione non c’entra!”.

Ancora questo refrain, ancora questo girarsi dall’altra parte.

L’intesa politica con il deputato Foti ha costituito il motore dell’intera azione della sua giunta, nonché l’asse di reggenza della sua maggioranza. La rinnega così? La verità politica è altra cosa rispetto a quella giudiziaria.

E la sua remissiva subordinazione ai partiti – che le ha impedito, ad esempio, di esigere un rimpasto di assessori all’altezza – non è stata forse prova della sua manchevolezza al ruolo?

Una grande città come Piacenza è stata gestita come la piccola Castelvetro di vent’anni fa.

Piacenza non meritava questo.

Nel 2017 l’ho sostenuta con grande convinzione. Errare è umano.

Buona Destra Piacenza