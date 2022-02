“Ricordare anche a Piacenza i cento anni dalla nascita di Mario Lodi”

Il 17 febbraio, con la diretta sui canali social della Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi, si aprono ufficialmente i festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita del maestro, scrittore e pedagogista. “Silenzio! Parlano i bambini” è il primo appuntamento con cui dalle ore 10.30 alle 12 sul canale Facebook “Con i Bambini” iniziano i festeggiamenti per Mario Lodi; la mattina vedrà protagonisti i ragazzi che interverranno in diretta per richiamare l’attenzione degli adulti sui loro desideri, il pomeriggio sarà invece dedicato all’avvio del centenario con la presentazione delle iniziative.

“Anche a Piacenza – spiega Roberto Lovattini, curatore Notizie Positive in collaborazione con Movimento di Cooperazione Educativa – proponiamo alle scuole di ricordare questo grande Maestro, Pedagogista e Scrittore dando spazio, parola e scrittura, come sarebbe piaciuto a lui, ai bambini e alle bambine. Nella nostra provincia abbiamo anche il piacere di avere la scuola primaria di Gossolengo recentemente intitolata a Mario Lodi, tante volte il Maestro è stato ospite della nostra città e tre anni fa Piacenza ha ospitato la Mostra “La scuola di Mario Lodi””

“Per ricordare Mario invitiamo quindi le scuole a: riservare uno spazio nella mattinata di giovedì 17 febbraio per leggere una parte di un libro o una storia, poesia, filastrocca delle tante che ha scritto il Maestro; chiedere a bambine e bambini di scrivere una lettera postuma a Mario Lodi con i propri desideri, paure, sogni, come si vorrebbe la scuola, riflessioni sull’attività del Maestro, ecc.; chiedere di inventare storie liberando la propria creatività e fantasia e altri liberi testi, fumetti e disegni; realizzare video per raccontare come si sono incontrate per la prima volta le sue opere e cosa si è fatto per celebrare l’anniversario”. Per i video che contengono immagini relative a minori è necessaria la liberatoria firmata dai genitori. Il materiale, inviato a roberto2lovattini@gmail.com sarà utilizzato a fini didattici e potrà essere pubblicato.