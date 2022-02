Rifiuti speciali vicino al Nure a Podenzano. Piva “Tutelare il patrimonio della comunità”

In un’area demaniale a Sud Est del Bosco Fornace Vecchia a Podenzano, i Carabinieri Forestali hanno accertato la presenza di rifiuti speciali di tipo metallico. Ieri Carabinieri Forestali, Tecnici ARPAE e Amministrazione Comunale hanno compiuto un sopralluogo congiunto per verificare la situazione. “In questa area, – afferma il sindaco Alessandro Piva – sono stati rinvenuti dei rifiuti speciali. In particolare è stato ritrovato un numero consistente di dischi per smerigliatrici e a prima vista particelle di metallo”. Non è ancora stato possibile definire origine, modalità e periodo in cui sono stati depositati questi materiali, anche se pare che siano li da parecchio tempo; l’area, che sarà oggetto di ulteriori accertamenti finalizzati a conoscere espansione e profondità della superficie interessata nonché eventuali responsabili, è stata segnata dai Carabinieri.

“Abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare alle indagini e ai rilievi mettendo a disposizione i nostri mezzi e i nostri operatori – continua il sindaco – perché questa area è un’area naturalistica unica, un patrimonio della nostra comunità e anche se non sappiamo ancora come e quando siano arrivati in quel luogo questi rifiuti, abbiamo il compito e il dovere di accertare se qualcuno abbia pensato di disfarsi deliberatamente di rifiuti di questo tipo in quest’area e di ripulirla”. “In questi anni ci sono state diverse segnalazioni di abbandono di rifiuti per lo più di origine edile per i quali abbiamo sempre provveduto a ripulire, in questo caso, nonostante i numerosi frequentatori della zona non abbiamo mai ricevuto alcuna segnalazione”.