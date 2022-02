Rincari materie prime, da Banca di Piacenza plafond da 45 milioni di euro per le imprese

La nota stampa

La Banca di Piacenza ha stanziato un plafond di 45 milioni di euro per venire incontro alle imprese chiamate a fronteggiare i contraccolpi del sensibile rialzo del costo delle materie prime, che sta ponendo seri problemi in termini di continuità operativa alle aziende stesse. RawMaterialCredito (Credito aumento materie prime) – questo il nome del finanziamento messo a disposizione dalla Banca locale – costituirà uno strumento di sostegno per le imprese dei settori maggiormente colpiti dai rincari (manifattura, metalmeccanica, trasporti, edilizia, ecc.).

Con questa ulteriore iniziativa il popolare Istituto di credito conferma la propria attenzione nei confronti del tessuto economico di un territorio, quello piacentino, che ha la fortuna (che altri non hanno più) di avere una banca locale che raccoglie e semina dov’è insediata. Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi allo Sportello di riferimento della Banca e all’Ufficio Marketing della Sede centrale.