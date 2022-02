Rinviata la visita virtuale alla chiesa di San Donnino

Visita virtuale alla chiesa di San Donnino a Piacenza, rinviato l’appuntamento in programma il 2 marzo.

Lo comunica il Museo della Cattedrale di Piacenza, organizzatore dell’evento. Il museo “si unisce all’appello di Papa Francesco – si legge in una nota -: un invito rivolto a tutti, credenti e non, per fare del prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, una “Giornata di digiuno per la pace”. Di fronte a questo appello, seguìto al peggioramento della situazione nell’Ucraina, si è scelto di rinviare l’evento serale del 2 marzo «Visita virtuale guidata “La chiesa di San Donnino a Piacenza”». L’evento – conclude la nota – sarà recuperato nel calendario delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale: www.cattedralepiacenza.it/900anni