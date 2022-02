Rinviato al 2023 il concerto di Ermal Meta al Politeama

Il concerto di Ermal Meta originariamente in calendario il prossimo 14 aprile al Teatro Politeama di Piacenza è stato riprogrammato per la primavera 2023, al pari dell’intera tournée teatrale del cantautore che sarebbe dovuta partire il 26 febbraio. Lo spettacolo si terrà il 13 aprile del 2023.

Le vigenti norme restrittive – viene spiegato – hanno rallentato la preparazione della tournée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento. A ciò si aggiunge che, mercoledì 16 febbraio, Ermal Meta è risultato positivo al Covid. Per tutte queste ragioni l’artista ha deciso di posticipare l’intero tour per evitare sovrapposizioni con i nuovi imminenti progetti a cui sta lavorando.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data. Prosegue la vendita dei biglietti per la nuova data tramite il circuito www.ticketone.it e presso la biglietteria del Teatro Politeama (Via San Siro, 7 – Piacenza). Per informazioni: Teatro Politeama 0523 328672 – CAOS Organizzazione Spettacoli: ticketing@caosparma.org