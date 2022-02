Risveglio bianco per Piacenza, con i fiocchi bianchi che dalla notte sono comparsi anche in pianura. Previsioni meteo rispettate, dunque. Il ritorno della neve era stato previsto grazie all’apporto delle correnti fredde che hanno riportato le temperature su livelli decisamente invernali. Gli accumuli sono limitati in pianura (qualche cm) e più ingenti in collina e montagna dopo si arriva anche a 30 cm sulle quote più elevate dell’appennino.

Come anticipato, l”incremento della nuvolosità associato a precipitazioni diffuse ha portato infatti qualche “spruzzata” ad alta quota, immortalata dalla webcam di Meteo Valnure. Cime imbiancate si scorgono – nonostante la fitta nebbia – sul Monte Penice (Bobbio, 1430 m), ma anche sui prati del Monte Aserei nel comune di Farini (1375 m) e nei pressi di Mareto (Farini), a quota 1000 metri.

Come spiegato da Meteo Valnure – “la perturbazione è prevista arrivare, nel suo clou, alle prime ore di martedì e le precipitazioni potrebbero risultare buone per vedere episodi di neve”. Le precipitazioni si esauriranno nel corso della giornata di martedì.