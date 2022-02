Rolleri “La nostra socia in fuga da Kiev con i suoi bambini”

“E’ davvero terribile sapere in mezzo a una guerra persone che conosci, con le quali ha collaborato”. Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, al quale abbiamo chiesto un commento sulle ripercussioni economiche dell’invasione dell’Ucraina, non riesce a nascondere l’incredulità e il dolore per quanto sta accadendo. La dimostrazione di come un conflitto tanto lontano possa diventare, all’improvviso, molto tangibile.

“Quali ripercussioni avrà questa guerra per le nostre aziende? Posso fare il nostro esempio: come gruppo Rolleri abbiamo una società commerciale in Ucraina. Ora la nostra socia sta scappando da Kiev, con i suoi due bambini, e sta cercando di raggiungere la città dei suoi genitori, un obiettivo meno sensibile. Degli altri due venditori, che lavorano per noi, invece non abbiamo ancora notizie. La risposta a questo conflitto, da parte del blocco europeo e americano, consisterà in sanzioni economiche, con un effetto domino sulla nostra economia. Questo creerà difficoltà non solo per le nostre imprese, che commesse realizzate ad hoc per il mercato russo e non riconvertibili altrove, ma avrà un impatto – spiega – anche in senso più ampio. Veniamo da mesi non facili, con forti rincari delle materie prime e delle forniture di energia, questa crisi avrà un impatto negativo sul sentimento di fiducia degli imprenditori e su nuovi investimenti. Come Confindustria Piacenza organizzeremo incontri con un nostro legale di fiducia, esperto di diritto internazionale, per affrontare tutte le possibili problematiche che le nostre aziende potranno affrontare”.

“Poi, accanto alle preoccupazioni economiche, ci sono quelle umane – dice – per persone che conosci, ora in mezzo a una guerra. E questo ti fa stare davvero male”.