San Polo, frontale tra due auto: nessun ferito

Frontale tra due auto nella serata del 4 febbraio nei pressi di Piacenza: nessun ferito. E’ successo poco dopo le 20 di venerdì. A scontrarsi una Fiat Bravo e una Fiat Fiorino, sulla strada provinciale n.6, alla rotatoria di San Polo direzione San Giorgio.

In seguito all’incidente i veicoli sono rimasti distrutti e bloccati in mezzo alla carreggiata, anche se non si registrano persone ferite. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Val Nure Val Chero con il comandante Paolo Giovannini.