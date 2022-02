Nota stampa

“A Piacenza – scrivono su GoFundMe Claudio e Fabio “The Butcher” Callegari, dell’omonima macelleria – promossa dall’Associazione Insieme per l’Hospice ETS, opera da dieci anni La Casa di Iris, una struttura residenziale privata accreditata dal Servizio Sanitario Regionale”.

Foto 2 di 2



“È dotata – spiegano – di tutti gli accorgimenti per poter accogliere con la massima attenzione persone di ogni età, non più gestibili a domicilio, con malattie in fase avanzata e di rapida evoluzione per le quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è più possibile. Il servizio offerto – precisano – è totalmente gratuito”. “Abbiamo deciso di rendere speciale e significativo questo San Valentino – si legge – per tutte le persone ospitate presso La Casa di Iris promuovendo una raccolta fondi a sostegno del servizio offerto dalla struttura”. “Per tutto il mese di Febbraio – proseguono – abbiamo deciso di devolvere cinque euro per ogni ordine ricevuto online. Innamorati della carne sì, ma soprattutto innamorati della vita”, concludono.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/ macelleria-callegari-per-la- casa-di-iris-pc