Santa Maria di Campagna, lunedì la messa di guarigione spirituale con don Basini

Lunedì 7 febbraio – alle ore 21 – nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale presieduta da don Giuseppe Basini, parroco della basilica di Sant’Antonino e vicario della città.

La celebrazione terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese.

“Nel percorso di quest’anno – spiega il francescano padre Secondo Ballati – guardiamo ai sette doni dello Spirito Santo come a uno strumento che Dio ci consegna per affrontare il cammino della vita. Invocheremo insieme il dono della fortezza per essere aiutati, in questo tempo di grande fragilità, a vivere con speranza, oltre le nostre paure, fiduciosi nell’amore provvidente di Dio”.