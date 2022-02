Sconto tra un’auto è una bici in via Caduti sul Lavoro a Piacenza.

E’ successo intorno alle 10 di giovedì 3 febbraio: secondo una prima ricostruzione una donna in sella ad una bicicletta, proveniente da via Grondana, si sarebbe immessa in via Caduti sul Lavoro mentre in quel frangente era in transito una Citroën C3, che non è riuscita ad evitare l’impatto. La bicicletta è stata trascinata sull’asfalto per un centinaio di metri: la ciclista, una settantenne, ha riportato una commozione cerebrale a seguito del violento impatto contro il parabrezza della Citroën. È stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa e dal personale infermieristico del 118: è stata trasportata in ambulanza, in codice giallo, al Pronto Soccorso cittadino per le cure del caso. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge da parte degli agenti della polizia locale, la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico in entrambi sensi di marcia.