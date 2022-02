Scontro con un’auto, giovane centauro ferito

Un giovane è rimasto ferito nel pomeriggio del 10 febbraio a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo Strada Sordello (Gragnano): viaggiava in sella ad una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una vettura. Il centauro, un ragazzo di 19 anni, è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di San Nicolò e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Piacenza; dei rilievi si occupano i carabinieri di San Nicolò.

Senza conseguenze invece un secondo incidente avvenuto nel pomeriggio sempre nel territorio del Comune di Gragnano, nelle vicinanze di Campremoldo Sopra: a scontrarsi, al bivio per Tavernago, un’auto e un furgoncino (nella foto sotto). Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta.