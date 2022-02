Scontro Playoff a Fiorenzuola: i Bees sfidano la WithU Bergamo

I Fiorenzuola Bees tornano a giocare al PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda (sebbene ancora a porte chiuse) con la speranza di aver messo la tempesta alle spalle. Domenica 13 febbraio 2022 alle ore 18.00 si alzerà la palla a due della sfida tra i gialloblu di coach Gianluigi Galetti e la WithU Bergamo Basket 2014, squadra di ottimo valore nel girone retrocessa dallo scorso campionato di Serie A2.

Per la 19esima Giornata del Campionato Serie B Old Wild West Girone B, la squadra del Presidente Alberti è chiamata a continuare un momento positivo fatto di due vittorie (contro Desio prima e Vicenza poi). Nella sfida al Palazzetto dello Sport di Vicenza, terminata per 69-78 in favore dei Bees, sono stati due i grandi protagonisti in casa Fiorenzuola. Alibegovic, infatti, ha disputato una delle sue migliori gare in maglia Bees dall’inizio dell’anno (19 punti, 7 rimbalzi e tanto lavoro oltre le statistiche), mentre Filippini ha aggiunto un’altra tacca alla sua collezione stagionale di prestazioni monstre (22 punti, 7 rimbalzi e 89% dal campo come tiri realizzati).

Pallacanestro Fiorenzuola 1972, dopo le ultime due vittorie consecutive, è risalita a quota 20 punti in graduatoria, al 5° posto ed in piena zona playoff. Un risultato al momento di grande prestigio per una squadra costruita con l’obiettivo della salvezza. La squadra bergamasca prossima avversaria dei Bees, invece, arriva alla sfida a quota 18 punti ma con una gara ancora da recuperare dopo i vari rinvii causa pandemia Covid-19. Nel recupero infrasettimanale di campionato, giocato mercoledì scorso a Cividale contro la regina del campionato, la squadra di coach Cagnardi ha subito una sconfitta per 72-54. Una sconfitta sicuramente con distacco importante, ma costruito solo nella seconda metà di gara; infatti al riposo, Bergamo lamentava un distacco di soli 4 punti dalla capolista in terra friulana (34-30), portando a fine gara ben 4 giocatori in doppia cifra.

Bergamo Basket 2014 è una squadra camaleontica, che alterna prestazioni di alto livello difensivamente con gare a bassissimo punteggio ad altre dove erutta letteralmente a livello offensivo, attentando a quota 100 punti. E’ Matteo Negri il top scorer della WithU Bergamo; la guardia-ala ex Orzinuovi (Serie A2) è giocatore da 15,7 punti a partita in 33 minuti di media giocati. A lui seguono giocatori di caratura assoluta per la categoria, tra cui Ihedioha (ala grande ex Treviglio e UCC Assigeco Piacenza, tra le altre) e Sodero (play-guardia classe 1993 lo scorso anno a Chieti in Serie A2).

La sfida, come detto, si giocherà purtroppo a porte chiuse: non sono ancora terminati, infatti, i lavori strutturali al PalaMagni per l’omologazione ad impianto nazionale, con il dialogo tra la società fiorenzuolana e la Provincia di Piacenza che continua serrato e costruttivo. Fiorenzuola vuole spiegare ancora le ali, per replicare il pesante 74-91 con cui vinse all’andata contro Bergamo (25 punti per Filippini, 24 per Rubbini a Bergamo). Una vera sfida playoff è alle porte in terra valdardese.