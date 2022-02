Scontro sulla Padana Inferiore a Fossadello, un ferito. Disagi al traffico

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 2 febbraio lungo la strada statale 10 “Padana Inferiore” all’altezza di Fossadello di Caorso (Piacenza). Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un furgone e due autovetture: una persona, rimasta ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118, sul posto insieme ai vigili del fuoco. Le sue condizioni non sono gravi.

E’ provvisoriamente attivo il senso unico alternato in corrispondenza del km 198; sul luogo dell’incidente è presente anche il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine. La regolare circolazione – fa sapere Anas – verrà ripristinata non appena possibile.