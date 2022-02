Scontro sulla provinciale a Vigolzone, giovane ferito. Disagi al traffico

E’ di un giovane ferito il bilancio di uno scontro tra due vetture avvenuto nel tardo pomeriggio dell’8 febbraio a Vigolzone (Piacenza), lungo la provinciale 654 della Val Nure. L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Pace: una delle vetture, condotta da un 21enne che viaggiava in direzione di Ponte dell’Olio, a seguito dell’impatto è finita contro un cartello stradale.

Il ragazzo, soccorso dai sanitari della Pubblica Assistenza di Pontedellolio e dal personale infermieristico del 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero. Disagi al traffico.