Scontro tra due mezzi, conducente si dà alla fuga. Contuso un 80enne

Nella mattinata del 24 febbraio incidente sulla via Emilia Pavese, tra San Nicolò e Rottofreno, all’altezza del bivio per Cattagnina.

Forse una mancata precedenza all’origine del sinistro, che ha coinvolto una Fiat Panda e un furgone. Il conducente del furgone – prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine – si è dileguato in direzione di Castel San Giovanni. Rimasto contuso il conducente della Panda, un uomo di circa ottant’anni, che è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza e dal personale infermieristico del 118. Dopo essere stato medicato sul posto, è stato condotto per accertamenti al pronto soccorso cittadino. Per mettere in sicurezza la Fiat, andata distrutta, è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza. I rilievi di legge e le indagini sono a cura degli agenti della polizia locale dell’unione bassa Val Trebbia Val Luretta. I poliziotti, anche attraverso le testimonianze e i filmati delle telecamere presenti in zona, stanno ricercando il conducente del furgone che si è allontanato dal luogo dell’incidente. Si ipotizza il reato di omissione di soccorso.