Serie C, al Pavesi in campo Fiorenzuola-Trento DIRETTA

SERIE C – 27^ GIORNATA

FIORENZUOLA – TRENTO 1-2



(9′ Mamona, 17′ Bocalon, 52′ Pasquato)

LA DIRETTA

52′ – Raddoppia il Trento con una magia su punizione di Pasquato: immobile Battaiola

48′ – Ci prova Bocalon di testa, palla alta

Via alla ripresa

Fine primo tempo: 1-1 al Pavesi tra Fiorenzuola e Trento al termine di una prima frazione combattuta. Rossoneri in vantaggio con Mamona, pareggio degli ospiti con Bocalon

45′ – Tre minuti di recupero

43′ – Cambio anche nel Fiorenzuola: entra Danovaro per l’infortunato Fracassini

32′ – Problemi per Pattarello, sostituito da Vianni

31′ – Azione personale di Pattarello, che va al tiro: la conclusione è centrale, parata di Battaiola

17′ – Pareggio del Trento: Pasquato serve in verticale Bocalon, che supera Battaiola in uscita e da posizione defilata calcia in rete

12′ – Ancora Pasquato con un tiro insidioso, bravo Battaiola a bloccare

10′ – Trento a un passo dal pareggio con Pasquato che cerca il palo più lontano con una conclusione dal limite dell’area: pallone a lato di pochissimo

9′ – Fiorenzuola in vantaggio dopo un’azione insistita: Fracassini mette al centro, Marchegiani respinge e il più lesto a ribadire in rete è Mamona

6′ – Occasione anche per il Fiorenzuola dopo una bella azione: Mastroianni, liberato al tiro da Zunno, calcia in diagonale, conclusione di poco a lato

5′ – Ancora Pasquato al tiro, questa volta dalla distanza, pallone a lato

2′ – Problemi per Battaiola dopo uno scontro con un avversario, staff sanitario in campo

1′ – Subito un pericolo per il Fiorenzuola dopo una decina di secondi: Pasquato, servito da Pattarello e dimenticato dalla difesa rossonera, va al tiro appena dentro l’area, conclusione debole parata a terra da Battaiola

Fischio d’inizio al Pavesi: palla ai padroni di casa, questa sera in maglia nera

Ore 18.50 – Ufficiale: la partita si gioca, fischio d’inizio alle 19. La situazione è decisamente migliorata

Ore 18.42 – Secondo la comunicazione diffusa all’interno dello stadio, la partita verrà regolarmente disputata

Ore 18.40 – Squadre in campo per il riscaldamento. Si attendono le decisioni del direttore di gara

Nebbia fitta allo stadio Pavesi, fischio d’inizio posticipato di 45 minuti. Alle 18.45 è in programma un nuovo sopralluogo per verificare le condizioni meteo

Formazioni

Fiorenzuola: Battaiola, Ferri, Piccinini, Stronati, Zunno, Nelli, Cavalli, Mamona, Guglieri, Mastroianni, Fracassini. A disposizione: Burigana, Dimarco, Potop, Ghisolfi, Bruschi, Sartore, Oneto, Gerace, Giani, Arrondini, Danovaro, Varoli. Allenatore: Tabbiani.

Trento: Marchegiani, Trainotti, Simonti, Caporali, Belcastro, Bocalon, Pasquato, Scorza, Dionisi, Carini, Pattarello. A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Oddi, Nunes, Chinellato, Raggio, Osuji, Vianni, Barbuti, Seno, Bearzotti. Allenatore: Parlato.

– – – –

Reduce dal ko a domicilio del Lecco, che ha interrotto una serie di quattro risultati utili consecutivi, il Fiorenzuola cerca un pronto riscatto ospitando al “Pavesi” il Trento nel turno infrasettimanale di campionato (mercoledì, ore 18 – aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

Uno scontro con punti importanti in chiave salvezza: il Trento, a quota 27 punti, precede di una sola lunghezza i rossoneri, che in caso di vittoria metterebbero a segno il sorpasso ai danni dei gialloblù, reduci dalla sconfitta interna contro il Renate e a loro volta desiderosi di riscatto. Fra i rossoneri problemi per Currarino e Fiorini, con Tabbiani che dovrà fare i conti anche con i tanti impegni ravvicinati (domenica si tornerà in campo ancora al “Pavesi” contro la Triestina). “A Lecco abbiamo fatto meno bene di altre volte, anche a livello di aggressività – le parole di Tabbiani . Ora ci aspetta una gara importante contro il Trento da affrontare con altro piglio”.

In casa Trento il tecnico Parlato recupera Chinellato dopo la squalifica, ma dovrà fare a meno degli infortunati Ruffo Luci e Izzillo.