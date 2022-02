Serie C, in campo Albinoleffe – Fiorenzuola DIRETTA

SERIE C – RECUPERO 22^ GIORNATA

ALBINOLEFFE – FIORENZUOLA 0-0

56′ – Fuori Giani per un problema fisico, al suo posto Sartore. Poco prima occasione per l’Albinoleffe: bello scambio Manconi-Tomaselli, palla al centro per Ravasio che da ottima posizione calcia alto

Via al secondo tempo

Squadre in campo per la ripresa, nessun cambio

45′ – Finisce senza recupero un primo tempo equilibrato: 0-0 tra Albinoleffe e Fiorenzuola

42′ – Occasione per il Fiorenzuola con una punizione dal limite, ma il tiro di Bruschi colpisce un compagno e finisce sul fondo

27′ – Manconi ha una buona occasione dopo una respinta della difesa, ma il suo tiro di controbalzo dall’interno dell’area finisce alto

24′ – Nichetti va al tiro a giro di sinistro dal limite, nessun problema per Battaiola

20′ – Grande giocata di Tomaselli sulla sinistra, il suo cross è respinto dalla difesa così come la successiva conclisione di Ravasio

12′ – Bruschi si accentra e prova la conclusione a giro, respinge Pagno

Via alla gara, palla al Fiorenzuola

Formazioni

Albinoleffe: Pagno; Milesi, Marchetti, Riva; Gusu, Giorgione, Nichetti, Piccoli, Tomaselli; Ravasio, Manconi. A disposizione: Rossi, Facchetti, J. Gelli, Saltarelli, Cori, Galeandro, Doumbia, Poletti, F. Gelli, Miculi, Martignago, Concas. Allenatore: Marcolini.

Fiorenzuola: Battaiola; Fracassini, Potop, Cavalli, Dimarco; Bruschi, Nelli, Stronati; Arrondini, Oneto, Giani. A disposizione: Burigana, Ghisolfi, Ferri, Piccinini, Zunno, Sartore, Gerace, Mamona, Guglieri, Mastroianni, Danovaro, Varoli. Allenatore.: Tabbiani.

Trasferta delicata per il Fiorenzuola, reduce da tre sconfitte consecutive, senza vittorie da sei turni e con una classifica che inizia a farsi preoccupante. I rossoneri proveranno ad invertire il trend negativo affrontando a domicilio l’Albinoleffe (mercoledì, ore 18, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it), formazione attualmente in zona playoff a quota 32 punti in classifica, sei in più dei valdardesi.

Anche domenica contro la Triestina la pur volonterosa squadra di Tabbiani, passata in svantaggio nei minuti iniziali, non è riuscita a raddrizzare la contesa. Il tecnico resta comunque fiducioso: “Analizzando la gara, ho poco da rimproverare alla mia squadra – spiega -, i ragazzi hanno avuto un atteggiamento positivo e ci hanno provato fino all’ultimo: lo scorso anno dopo una partita persa malamente avevo detto che alla fine avremmo vinto, oggi dopo la sconfitta sono convinto che al termine della stagione raggiungeremo il nostro obiettivo”.

“Quando si lotta per raffiungere la salvezza le sconfitte fanno parte del percorso, sono convinto che se l’atteggiamento rimane questo i risultati arriveranno: il campionato è ancora molto lungo, non dobbiamo farci prendere dal nervosismo o dalla paura, ma restare compatti e lavorare. Adesso ci aspetta una battaglia, ma l’atteggiamento deve essere quello mostrato contro la Triestina”.